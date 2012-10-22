В ЦАО открылась десятая "юридическая клиника"

22 октября 2012, 15:06
Десятая бесплатная юридическая консультация в рамках проекта "ЦАО - территория правовой культуры" открылась 18 октября в здании МФЦ по адресу: улица Бахрушина, дом №13, говорится на официальном сайте префектуры Центрального округа Москвы.
"Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и открытии юридической клиники подписали депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) Гасан Мирзоев и директор ГБУ города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Центрального административного округа города Москвы" Елена Остапенко", - отмечается в сообщении.
Юридические клиники обеспечат бесплатной правовой помощью не только жителей ЦАО, но и горожан, проживающих в других округах столицы.
В настоящее время в Центральном округе работают бесплатные юридические консультации по следующим адресам: Проспект Мира, д.18, каб.233; ул. Радио, д.22 (раз в месяц); Фурманный переулок, д.13, стр.8 (раз в месяц); ул. Долгоруковская, д.36, стр.2; Земляной вал, д.68, стр.1; ул. Б. Якиманка, 38А, подъезд 3; 2-й Красносельский переулок, д.2; ул. Доватора, д.13; Тверской бульвар, д.14, стр.2; Шубинский переулок, д.6; ул. Бахрушина, д.13.
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