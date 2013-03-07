Теннисисту Шамилю Тарпищеву исполняется 65 лет

7 марта празднует 65-летний юбилей главный тренер сборной России по теннису Шамиль Тарпищев. Известный в прошлом теннисист уже почти 40 лет является капитаном сборной России и СССР в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

Тарпищев родился в 1948 году в Москве. Окончил Государственный центральный институт физической культуры. Тарпищев избрал для себя карьеру теннисиста.

Он успешно участвовал в российских и международных соревнованиях по теннису, и в 1966 году Тарпищеву было присвоено звание мастера спорта.

В 1974 году Тарпищев завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу - возглавил сборную СССР. Под руководством Тарпищева советские теннисисты завоевали 26 золотых медалей на чемпионатах Европы.

Тарпищев также является главным тренером сборной России. Под его руководством были одержаны две победы в Кубке Дэвиса и четыре - в Кубке Федерации.