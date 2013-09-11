С сегодняшнего дня можно забронировать место на ярмарке до конца года

С 11 сентября на московском портале госуслуг можно бронировать места на ярмарках выходного дня на конец года. Сегодня стартует заявочная кампания на торговую сессию, которая пройдет с конца сентября по декабрь. Завершится прием заявок 23 сентября.

Напомним, в августе на портале госуслуг столицы создали электронную очередь для фермеров и индивидуальных предпринимателей. Пока эксперимент касается восьми торговых площадок: ул. Щукинская, вл. 42; 5-й Котельнический пер., вл. 2-6; ул. Профсоюзная, вл. 128, корп. 2; ул. Нижегородская, вл. 76; 1-й Донской проезд; ул. Новокосинская, вл. 14; Ст. Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23; ул. Удальцова, вл. 75А.

С начала 2014 года электронную очередь планируется распространить на все остальные ярмарки, работающие в столице. Сейчас их насчитывается около 120.