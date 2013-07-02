Форма поиска по сайту

02 июля 2013, 20:23

Культура

В Новой Москве открываются первые ярмарки выходного дня

С 5 июля в Новой Москве начнут работать 5 ярмарок выходного дня. Еще столько же ярмарок открылись на присоединенных территориях в конце июня.

Как подчеркнули в столичном департаменте торговли и услуг, точки торговли в Троицком и Новомосковском округах выбирались с учетом количества проживающего вблизи населения. В итоге ярмарки открыли в самых густонаселенных районах, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в Москве утверждены 133 площадки для организации и проведения ярмарок выходного дня. На них благоустроено 4,686 тысячи торговых мест.

