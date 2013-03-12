Москвичка выиграла регату Andalusian Olympic week

Экипаж россиянок выиграл регату Andalusian Olympic week в зачете класса "470". В составе экипажа золото завоевала москвичка Алиса Королюк.

За пьедестал почета боролись шесть женских экипажей, но ни одному не удалось одолеть россиянок, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Основными конкурентами наших девушек были испанки.

Отметим, что соревнования проходили при сильном ветре, который серьезно осложнил задачу спортсменок.