12 марта 2013, 19:58Спорт
Москвичка выиграла регату Andalusian Olympic week
Экипаж россиянок выиграл регату Andalusian Olympic week в зачете класса "470". В составе экипажа золото завоевала москвичка Алиса Королюк.
За пьедестал почета боролись шесть женских экипажей, но ни одному не удалось одолеть россиянок, сообщает пресс-служба Москомспорта.
Основными конкурентами наших девушек были испанки.
Отметим, что соревнования проходили при сильном ветре, который серьезно осложнил задачу спортсменок.
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