Угроза взрыва на территории молочного комбината оказалась ложной

Взрывных устройств на территории молочного комбината не обнаружено

Угроза взрыва на территории Останкинского молочного комбината оказалась ложной. Здание обследовали полицейские и кинологи. Никаких следов взрывчатки они не обнаружили.

О том, что угроза взрыва на улице Руставели оказалась ложной, сообщил корреспонденту M24.ru источник в правоохранительных органах.

На данный момент движение по улице Руставели восстановлено, оцепление вокруг здания комбината сняли.

Напомним, утром 15 июля в полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что на территории предприятия по адресу: улица Руставели, дом 14 якобы заложена бомба.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов эвакуировали работников комбината, после чего занялись поисками взрывного устройства. Из-за угрозы взрыва автобусы №12 и №126 некоторое время проезжали по Огородному проезду, минуя остановку вблизи комбината.