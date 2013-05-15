От взрыва газа в Клинском районе погиб дачник

В Клинском районе Подмосковья в результате взрыва газового баллона в садовом товариществе погиб владелец участка, идет проверка. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, несчастный случай произошел около восьми вечера 14 мая в садовом товариществе "Здоровье", расположенном в селе Петровское Клинского района. В ходе проверки было установлено, что на участке 73 СНТ "Парус" взорвался пустой 50-литровый газовый баллон.

По словам хозяйки участка, ее муж решил заменить пустой баллон на полный, но замок на металлическом ящике не открывался, и ее супруг решил срезать его "болгаркой". В момент начала работы произошел взрыв, в результате которого мужчина получил телесные повреждения головы и груди. Он был госпитализирован, но скончался в больнице.

По словам источника, после установления точных причин инцидента будет принято решение о возбуждении уголовного дела.