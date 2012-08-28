В зоопарке открывается фотовыставка о животных "ZOOмозаика"

В Московском зоопарке открывается фотовыставка "ZOOмозаика", на которой будут представлены работы фотографа-репортера Владимира Романовского.

В представленных фотографиях отражена ежедневная жизнь обитателей и служителей зоопарка, полная то драматичных, а то комичных эпизодов. На выставке представлена лишь небольшая часть работ фотографа, сообщает пресс-служба зоопарка.

Свои первые снимки в зоопарке Владимир Романовский сделал в еще 1964 году. Уже более десяти лет он работает в отделе по связям с общественностью, продолжая фотолетопись уникального заповедного уголка Москвы.

Открытие выставки состоится 30 августа в 16.00 в Выставочной галерее на 3-м этаже Главного входа в зоопарк. Она будет работать до 28 сентября.