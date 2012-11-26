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26 ноября 2012, 17:29

Культура

В музее на Поклонной горе покажут творчество немецких военнопленных

14 декабря в Центральном музее Великой Отечественной войны откроется выставка "Сквозь плен", на которой можно будет узнать об условиях жизни, трудовой деятельности солдатов вермахта в советском плену.

Один из разделов выставки посвящен творчеству немецких военнопленных. Среди представленных здесь экспонатов – картины и рисунки, поделки, шкатулки, портсигары, грамоты и благодарственные письма. Организаторы считают, что эти предметы добавят экспозиции своеобразия и позволят лучше узнать об условиях лагерного быта пленных.

Также на выставке покажут документы и фотографии известных военных корреспондентов А. Шайхета, Б. Вдовенко, А. Егорова, В. Кинеловского, П. Остроухова.

выставки Поклонная гора Великая Отечественная война военнопленные
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