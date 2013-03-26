На ВВЦ открылась международная выставка "Спорт-2013"

На ВВЦ открылась юбилейная, 10-я выставка "Спорт -2013", которая пройдет до 28 марта.

Открыл экспозицию министр спорта Виталий Мутко. "На сегодняшний день около 20 процентов россиян регулярно занимается спортом. В стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года заложена цель, в соответствии с которой 40 процентов наших граждан будут вовлечены в спорт", - отметил чиновник.

В рамках выставки пройдет практическая конференция по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий; круглый стол, посвященный энергозатратам спортивных мероприятий; студенческий фестиваль по фитнес-аэробике.

Посетители смогут увидеть новый спортивный инвентарь, макеты будущих сооружений и другие новинки индустрии, сообщает ИТАР-ТАСС.