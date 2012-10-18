"Руины" покажут в музее архитектуры имени Щусева

Фото: www.muar.ru

Выставка "Руина. Версия..." 19 октября открывается в музее архитектуры имени Щусева. В пространстве флигеля "Руина" в рамках мероприятия покажут инсталляции, позволяющие увидеть историческое пространство в перспективе его возможного развития. Среди них: инсталляция "Вовлечение", Piu forte, "Камера-обскура" и "Смирение".

Куратор выставки, архитектор, директор бюро "Рождественка", преподаватель МАрхИ Наринэ Тютчева говорит: "Отношение народов к своим руинам определялось отношением к своей культуре и национальной самоидентификацией. Для современной России, до сих пор не определившейся с ответом на вопрос "Кто мы?", созерцание собственных руин - не праздная задача".

Выставка продлится до 20 ноября.

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