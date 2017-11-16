Форма поиска по сайту

16 ноября 2017, 16:02

Культура

Винзавод объявил о старте юбилейного проекта Best of Russia

Фото: Александр Байрачный. Тень счастья

Центр современного искусства "Винзваод" объявил о старте десятого юбилейного проекта Best of Russia. Прием работ продлится до 17 декабря 2017 года. И этот проект Best of Russia станет последним.

Принять участие в конкурсе Best of Russia могут не только известные профессиональные фотографы, но и начинающие фотолюбители. Всем конкурсантам предоставляются равные условия.

Каждый год в фотографиях Best of Russia находят отражение главные события страны за прошедший год, а в этот раз речь идет о целом десятилетии.

За десять лет вместе с проектом выросло целое новое поколение мастеров репортажной, анималистической, фэшн-фотографии.

В свой юбилейный и последний для проекта год Best of Russia принял решение отказаться от номинаций "Природа", "Архитектура", "Стиль". В этом раз прием работ будет идти только в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь". Специальная тема проекта этого года праздничная – "Юбилеи". На этих фотографиях может быть запечатлен любой юбилей: от самого обыкновенного дня рождения до праздника Победы или годовщины свадьбы.

Экспертный совет проекта, состоящий из членов жюри разных лет, определит победителей этого года и 100 лучших снимков проекта за 10 лет, которые будут представлены на выставке весной 2018 года в Центре современного искусства ВИНЗАВОД.

выставки искусство фотография

