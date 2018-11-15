Новая выставка в Музее Москвы перенесет посетителей в мир снов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выставка "Сны Москвы" откроется в Музее Москвы 20 ноября. На этой необычной экспозиции посетители смогут отправиться в воображаемый мир видений, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Директор музея Алина Сапрыкина напомнила, что в музейных коллекциях хранится немало предметов, которые рассказывают о жизни в Москве в разные эпохи, в том числе мебель, одежда, игрушки, фотографии. "Выставка "Сны Москвы" − воплощение творческого подхода к коллекции и эксперимент, к которому мы долго шли", − пояснила она. По словам Сапрыкиной, на выставке музейные экспонаты получат шанс проявить себя "в новых обстоятельствах и контекстах, нереальных, как сны, где возможно все".

"Сны Москвы" включают 13 инсталляций на разные сюжеты. В частности, гости музея смогут увидеть сон-детектив, сон-мелодраму, сон-дискотеку, а также сон-дискуссию и даже сон для селфи. Посетив выставку, можно будет узнать, какую песенку напевает про себя игрушечный крокодил из 1980-х, что думает о хозяйке старый кофейник и как оказаться в 1960-х, просто сняв трубку в телефонной будке.

"Выставка показывает коллекцию музея непривычно − через актуальное искусство, образно, театрализованно и немного сюрреалистически", − подчеркнула куратор Евгения Кикодзе. Поместив предметы из повседневной жизни прошлых времен в контекст актуального искусства, им можно подарить новую жизнь, отметили в музее. По словам Кикодзе, этот "более тонкий и живой способ" работы с музейной экспозицией удивит всех, кто придет посмотреть "Сны Москвы". "Мы соединяем черты иммерсивного театра, сторителлинга, мультимедиа с классикой и традицией − экспонатами из фондов", − добавила куратор.

К выставке также решили приурочить цикл лекций на тему снов в искусстве, литературе, кино и науке. Кроме того, посетителей ожидают чтения и перформансы в исполнении видных деятелей культуры.

Выставка "Сны Москвы" будет открыта до 20 марта 2019 года.

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