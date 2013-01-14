В музее Москвы открылась выставка "Культура и быт тувинцев"

20 декабря 2012 года в музее Москвы открылась выставка "Традиционная культура и быт тувинцев", сообщает пресс-служба музея.

На экспозиции представлено более 300 предметов, описывающих жизнь кочевников и скотоводов, населяющих республику Тыва. Среди экспонатов есть и часть юрты с убранством, а также мужские и женские серебряные украшения и фотографии начала 20-го века.

Музей расположен по адресу: станция метро "Парк культуры", Зубовский бульвар, дом 2. (вход с улицы Остоженка, дом 48).

Стоимость билета составляет 190 рублей, льготный – 20 рублей.