Выставка "Электронная Москва" пополнилась новыми экспонатами

Выставочный комплекс "Электронная Москва", установленный на Фестивальной площади парка "Сокольники", пополнился новыми экспонатами. В интерактивном шатре появились игровые гоночные кресла, универсальное зарядное устройство, стационарный медицинский центр и даже шлем виртуальной реальности. Все представленные на выставке новинки можно не только посмотреть, но и протестировать.

Внимание игроманов привлекут гоночные кресла от GameSTUL!, предназначенные для виртуального автоспорта, а также шлем виртуальной реальности Oculus Rift, которой еще не поступил в продажу, но уже доступен для обзора и тестирования на "Электронной Москве".

Помимо "геймерских" технологий, посетители выставки также могут увидеть прибор Ангиоскан-01 "Кардиокиоск", позволяющий за несколько минут пройти экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы.