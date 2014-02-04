Ленивцев в зоопарке перевели на зимние квартиры

Экспозиция ленивцев в Московском зоопарке временно закрывается из-за поломки батареи отопления, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Ленивцы и броненосцы не переносят холода, поэтому, пока идет ремонт, их временно перевели во внутренние помещения. Как только работы закончатся, животные вернутся в свой вольер", - говорится в сообщении.

Московский зоопарк - один из старейших в Европе, 1 августа 2014 года ему исполнится 150 лет. В зоопарке содержится свыше 8 тысяч животных.