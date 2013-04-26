Утвержден график доставки социальных выплат в мае

В Москве утвердили график доставки городских социальных выплат в мае. Выдавать доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты в мае будут через структурные подразделения филиалов Почты России.

Как сообщили в пресс-службе столичного правительства, со 2 по 7 мая их будут выдавать по установленному графику, 8 мая — за 8 и 9 мая, а с 10 мая — снова по установленному графику.

На территории Новой Москвы 3 мая выплаты будут производиться за 4 мая, 4 мая — за 5 и 6 мая, 6 мая — за 7 мая, 7 мая— за 8 мая, 8 мая — за 9 мая, с 10 мая — по установленному графику.

Городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты за май будут выдаваться с 27 апреля через структурные подразделения Сбербанка России и Банка Москвы.

Напомним, обратиться за социальной поддержкой жители столицы теперь могут и через интернет. Такая возможность появилась с 1 января 2013 года. За первый месяц работы за помощью в департамент социальной защиты Москвы через портал госуслуг обратились около 300 москвичей.