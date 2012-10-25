За прекращение уголовного дела вымогатели требовали 1 млн долларов

В Подмосковье задержаны двое мужчин, вымогавших у родственников подследственного 1 миллион долларов за прекращение уголовного дела. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию Красногорска поступило несколько обращений от граждан, которые сообщили, что сотрудники правоохранительных органов вымогали у них деньги за прекращение уголовного преследования. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ и подмосковные полицейские провели совместную проверку по данным обращениям, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки была раскрыта мошенническая схема, по которой действовали преступники. Вымогатели представлялись сотрудниками полиции и предлагали свои "услуги" по прекращению уголовного преследования. Требуемая ими сумма зависела от "сложности дела" и порой доходила до нескольких десятков миллионов рублей.

Полицейские установили наблюдение за членами преступной группы, и при передаче денег от одного из своих "клиентов" преступники были задержаны. Один из них оказался заместителем генерального директора одной из столичных коммерческих фирм.

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств преступления, устанавливаются все участники преступной группы. Также следователей заинтересовал вопрос, каким образом задержанные получали закрытую служебную информацию об уголовных делах. Проводятся мероприятия по проверке возможной причастности сотрудников ОВД к мошеннической схеме.

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