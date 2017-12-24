Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента России, сообщает РИА Новости.
По словам главы предвыборного штаба Максима Шингаркина, в Крылатском собралось 520 сторонников Полонского, которым он презентовал компьютерную платформу дополненной реальности. Она станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Центральная избирательная комиссия РФ запустила обратный отсчет времени до выборов. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Для регистрации кандидатом в президенты, самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий нужно собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Партиям предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата.
Сергей Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России. Бизнесмен основал Mirax Group, которая стоила небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити".
Летом этого года Полонского приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако его освободили от наказания из-за истечения срока давности.
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