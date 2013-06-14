Мосгоризбирком начал прием заявок от кандидатов в состав ТИКов

Московская городская избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий районов: Выхино-Жулебино, Преображенское, Ярославский.

Прием предложений в составы избирательных комиссий будет проводиться до 17 часов 18 июня, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Документы принимаются в общем отделе Московской городской избирательной комиссии с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 15:00 по адресу: Москва, ул. Моховая, д. 11, корпус Е, строение 8.

Напомним, что прямые выборы мэра пройдут 8 сентября этого года - в Единый день голосования. Сергей Собянин 4 июня сообщил о намерении обратиться к президенту с просьбой провести прямые выборы мэра. На следующий день Владимир Путин поддержал это решение и принял его отставку.