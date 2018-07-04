Эрдоган набрал 52,59% голосов на президентских выборах 24 июня

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Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции опубликовала окончательные результаты президентских выборов, прошедших в Турции 24 июня. Согласно ним, победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,59 процента голосов, передает ТАСС.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) набрал 30,64 процента голосов, а остальные получили менее 9 процентов.

Парламентские и президентские выборы в Турции состоялись 24 июня. Их провели досрочно в связи с переходом страны на президентскую форму правления.

Владимир Путин отправил Эрдогану телеграмму с поздравлениями по случаю его победы на выборах президента. Российский лидер отметил, что переизбрание Эрдогана свидетельствует о его авторитете на политической арене.