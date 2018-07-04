Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Епихин
Член партии "Яблоко" Максим Кац обвинил Дмитрия Гудкова в развале оппозиции в столице, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, из-за Гудкова выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от оппозиции. Он отметил, что "Яблоко" готовило выдвижение Гудкова, поскольку он был лидером оппозиции в городе, и его поддерживали многие демократы и муниципальные депутаты.
Он подчеркнул, что в партии считали отказ на регистрацию Гудковым маловероятным, а выиграть конкуренцию за выдвижение у Сергея Митрохина было, по его мнению, вполне реально.
В ходе круглого стола "Московские выборы – 2018" политологи пришли к выводу, что в отсутствии кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы виноваты Гудков, Кац и Митрохин.
Как отметил политолог Константин Костин, уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого из потенциальных кандидатов-либералов на пост мэра таковы, что говорить о едином кандидате от оппозиции невозможно. Он заявил, что все трое были бы согласны на единого кандидата от оппозиции, если бы этим кандидатом стали они сами, а в этом случае политический процесс обречен на неудачу.
Дмитрий Гудков выдвигался от московского отделения партии "Гражданская инициатива", однако не набрал нужное количество подписей для регистрации кандидатом на выборах мэра.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Каждому кандидату нужно было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.
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