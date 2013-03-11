В Москве по подозрению в получении взятки задержан преподаватель вуза

В Москве задержан преподаватель одного из столичных вузов по подозрению в получении взятки. В полицию обратился студент, который сообщил о том, что преподаватель требует у него 150 тысяч рублей за выдачу диплома о высшем образовании.

При этом полиция выяснила, что по своим должностным обязанностям подозреваемый не мог выдать студенту диплом.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в момент передачи денег в сумме 75 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба столичного главка.

Кроме того, в кабинете преподавателя были обнаружены еще 75 тысяч рублей. Следователи считают, что эти деньги могут иметь отношение к совершению подобного преступления подозреваемым.

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