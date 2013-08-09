Форма поиска по сайту

Новости

09 августа 2013, 17:05

Культура

На фестивале "Фотовыезд" организуют несколько съемочных площадок

Фото: 2do2go.ru

С 16 по 18 августа в Переславле-Залесском состоится летний фестиваль "Фотовыезд", который уже четвертый год подряд проходит на озере Плещеево.

На мероприятии пройдет десяток мастер-классов, воркшопов и лекций. Будут организованы съемочные площадки на открытом воздухе, пройдут конкурсы с призами. Также там будут работать профессиональные модели из агентств, визажисты и стилисты.

Кроме того, можно будет бесплатно взять в прокат студийную и фототехнику.

Доехать до места можно на машинах, общественном транспорте, а при достаточном количестве желающих - на специальных автобусах.

воркшопы Переславль-Залесский мастер-классы фотографы фестивали и праздники съемочные площадки

