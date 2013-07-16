Московское волонтерское движение подведет итоги работы за полгода, информирует пресс-служба правительства Москвы.

Так, 19 июля на Аллее космонавтов возле метро "ВДНХ" соберутся самые активные участники движения. В программе праздника "Экватор" будут организованы анимационные площадки, танцевальный перфоманс, иллюзионное шоу, а также выступления музыкантов.

"Волонтерство стало новым трендом столичной молодежи. На сегодняшний день в московской добровольческой деятельности участвуют порядка 100 000 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас столичные волонтеры работают по нескольким направлениям: донорство, помощь социально незащищенным слоям населения, пропаганда здорового образа жизни, охрана общественного правопорядка, экологическое направление, шефство над ветеранами войн, пожилыми людьми и сиротами, работа с инвалидами, организация досуга и пр.

Отметим, 2013 год объявлен Годом волонтера по инициативе городского молодежного совета и поддержан и.о. мэра Москвы Сергеем Собяниным.