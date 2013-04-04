Пропавший в подмосковном Пущине 12-летний мальчик найден живым

Пропавшего в подмосковном Пущине 12-летнего мальчика нашли в Протвино, информирует пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

"Вчера около 23 часов местонахождение малолетнего установлено в городе Протвино Московской области. Ребенок все это время жил у друга, его здоровью ничего не угрожает. В настоящее время он передан отцу", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вместе с волонтерами разыскивают Руслана Пулатова. Он ушел из дома в городе Пущино 1 апреля и не вернулся домой.