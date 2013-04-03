В Подмосковье пропал 12-летний мальчик

Руслан Пулатов. Фото: lizaalert.org

Сотрудники полиции вместе с волонтерами разыскивают 12-летнего Руслана Пулатова. Он ушел из дома в городе Пущино 1 апреля и до сих пор не вернулся.

На вид ребенку 10-12 лет, рост 140-150 см, коротко стриженные темные волосы, над верхней губой шрам 1,5 сантиметра.

Был одет в черную плащевую куртку на молнии с капюшоном, темно-синие брюки в белую вертикальную полоску, белый свитер, синюю рубашку, пиджак, черные с розовыми вставками кроссовки, черную вязаную шапку с лейблом Adidas.

При себе у Руслана черно-коричневый рюкзак со школьными принадлежностями.

Последний раз его видели в селе Липецы Серпуховского района. Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД, мальчик может находиться в Серпухове или пытаться выехать в Тюмень.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (498) 7-35-26-23, 73-05-35. lizaalert.org