03 апреля 2013, 10:30Общество
В Подмосковье пропал 12-летний мальчик
Руслан Пулатов. Фото: lizaalert.org
Сотрудники полиции вместе с волонтерами разыскивают 12-летнего Руслана Пулатова. Он ушел из дома в городе Пущино 1 апреля и до сих пор не вернулся.
На вид ребенку 10-12 лет, рост 140-150 см, коротко стриженные темные волосы, над верхней губой шрам 1,5 сантиметра.
Был одет в черную плащевую куртку на молнии с капюшоном, темно-синие брюки в белую вертикальную полоску, белый свитер, синюю рубашку, пиджак, черные с розовыми вставками кроссовки, черную вязаную шапку с лейблом Adidas.
При себе у Руслана черно-коричневый рюкзак со школьными принадлежностями.
Последний раз его видели в селе Липецы Серпуховского района. Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД, мальчик может находиться в Серпухове или пытаться выехать в Тюмень.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (498) 7-35-26-23, 73-05-35. lizaalert.org