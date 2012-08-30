Читатели М24: В Москве ведутся поиски пропавшей женщины

Фото предоставлено ПСО "Лиза Алерт"

В Москве ведутся поиски пропавшей женщины, сообщают читатели М24. Утром 27 августа 28-летняя москвичка Анастасия Буфатина ушла из дома и не вернулась. У пропавшей есть годовалая дочь.

Как сообщили редакции читатели, принимающие участие в поисках, Анастасия отправилась в детскую поликлинику №62, расположенную на Азовской улице. Последним человеком, с которым разговаривала девушка, была ее мама. После этого Анастасия на связь не выходила.

В настоящий момент поисками молодой мамы занимаются правоохранители и волонтеры из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы Анастасии Буфатиной: рост около 170 см, глаза серые, волосы каштанового цвета. Была одета в черные лосины, куртку белого цвета в серо-черную клетку, на ногах - белые кеды.

Всем, кто располагает какой-нибудь информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8 (495) 646 86 39 или 02.

Приветствуется помощь добровольцев, которые желают принять участие в поисках Буфатиной.

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