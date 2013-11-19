Российские волейболисты проиграли итальянцам на старте Кубка чемпионов

Сборная России по волейболу проиграла стартовый матч на Большом чемпионском кубке, который проходит в Японии. В первой игре россияне уступили итальянцам - 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 25:27).

Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Дмитрий Мусэрский, набравший 17 очков.

Следующий матч подопечные Андрея Воронкова проведут 20 ноября с хозяевами соревнований, сборной Японии.

Турнир проходит с 19 по 24 ноября и проводится по круговой системе в два раунда - сыграв по два матча в Киото, команды переедут в Токио, где проведут еще по три игры.