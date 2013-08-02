Форма поиска по сайту

02 августа 2013, 12:54

Транспорт

Строительство путей для новых вокзалов не затронет ближайшие объекты

Строительство железнодорожных путей для новых вокзалов не затронет близлежащие объекты. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" эксперт Межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Андрей Суриков.

"Место для прокладки новых путей есть, так как полоса отвода под железную дорогу достаточно широка, и позволяет построить третий и четвертый пути в местах, где это необходимо. Во всех ближайших проектах это предусмотрено и массовых сносов не ожидается", – сообщил Суриков.

Все поезда на Курский вокзал подаются со стороны "Каланчевской". Это единственная соединительная линия между Курским и Белорусским вокзалами.

По словам Сурикова, при появлении дополнительных электричек по двум существующим путям не будет возможности посылать поезда дальнего следования, поэтому и возникла идея строительства нового вокзала.

Также предусмотрен проект реконструкции всего узла от станции "Каланчевская" до Ленинградского вокзала на месте бывшего товарного двора. Там планируют построить новые пути для "Сапсанов".

Каланчевский вокзал будет обслуживать поезда высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая появится после 2020 года.

Вокзал для высокоскоростных магистралей в Казань и Адлер построят у станции "Курская-пассажирская".

Напомним, по планам РЖД новые вокзалы появятся на станциях "Каланчевская", "Царицыно" и "Курская-пассажирская".

вокзалы РЖД высокоскоростная железная дорога ж/д и вокзалы

