Отключение водоснабжения в одном из районов на юге Москвы

Жители района Аннино сообщают об отсутствии водоснабжения.

"Жители Аннино уже сутки находятся без водоснабжения. Нет возможности ни попить ни приготовить,"- пишет читатель M24.ru Роман.



По словам жителей, о причинах отключения и сроках восстановления водоснабжения не сообщается.

