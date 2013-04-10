Форма поиска по сайту

10 апреля 2013, 11:09

Экология

Отключение водоснабжения в одном из районов на юге Москвы

Жители района Аннино сообщают об отсутствии водоснабжения.

"Жители Аннино уже сутки находятся без водоснабжения. Нет возможности ни попить ни приготовить,"- пишет читатель M24.ru Роман.

По словам жителей, о причинах отключения и сроках восстановления водоснабжения не сообщается.

