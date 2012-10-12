Ватерполисты столичного "Динамо" сыграли вничью со "Штурмом-2002"

11 октября состоялись первые матчи чемпионата России по водному поло среди мужских команд. Столичные динамовцы встречались с подмосковным клубом "Штурм-2002". Встреча завершилась вничью со счетом 11:11.

По ходу встречи столичные ватерполисты проигрывали, но сумели отыграться и даже выйти вперед, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Отметим, что в текущем сезоне принимают участие 12 команд, которые разделены на четыре группы по три команды. "Динамо" попало в одну группу с киришским "Кинеф-Сургутнефтегазом" и "ВМФ" из Санкт-Петербурга.

Отметим, что матчи первого тура прошли в комплексе "Нефтяник" в Киришах.