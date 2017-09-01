В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива

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В ближайшие дни на рассмотрение в Госдуму внесут законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива, сообщает RT.

Авторы законопроекта утверждают, что реклама безалкогольного пива опасней, чем алкогольного, так как создается иллюзия, что это безвредно. А основная аудитория, на которую эта реклама нацелена, подчеркивают они, – дети и подростки, "поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически".

"Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное", – сообщил зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал, который вместе с президентом межрегиональной общественной организации "Коллективная защита" Маратом Аманлиевым выступил инициатором закона.

Если данное предложение одобрят, в статью "О рекламе" добавят пункт "о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов".

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