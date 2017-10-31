Пучдемон заявил, что договориться с властями Испании по референдуму невозможно

31 октября 2017, 17:23
Фото: AP/Manu Fernandez
Каталония не может принять сценарий, в котором отвергается проект независимости, заявил отстраненный Мадридом бывший глава правительства (женералитета) Карлес Пучдемон.
Он заявил, что женералитет принял план работы, в котором "приоритет был отдан предотвращению насилия и предоставлению безопасности", сообщает РИА Новости.
"Если испанское правительство хочет использовать насилие как основу для своих действий, втянуть Каталонию в это будет невозможно", – сказал Пучдемон.
Парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона 27 октября. В тот же день сенат Испании утвердил 155-ю статью конституции и перешел к прямому управлению автономией.
Члены женералитета были отстранены от своих должностей, а парламент автономного сообщества распущен. Проведение досрочных выборов в Каталонии намечено на 21 декабря.
30 октября Генпрокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков Каталонии, ответственных за провозглашение независимости автономии. Согласно испанскому законодательству, им грозит до 30 лет тюремного заключения.
По информации СМИ, Карлес Пучдемон может запросить политическое убежище в Бельгии. Вместе с ним подобный запрос могут отправить еще несколько человек из регионального правительства.
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