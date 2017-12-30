Супругу муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты России

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина

Инициативная группа граждан выдвинула кандидатом в президенты России 46-летнюю супругу муфтия Дагестана, главного редактора журнала "Ислам" Айну Гамзатову.

Выдвижение поддержали 542 человека – врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Гамзатовой Гуризаду Камалову.

По словам Камаловой, все необходимые для регистрации документы в ЦИК направят до 5 января.

Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально кампания стартовала с 18 декабря.