Песков прокомментировал слова о нецелесообразности строительства моста на Сахалин

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Экономические факторы – они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее", – сказал Песков.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен. По его словам, его не смогут наполнить потоками грузов.

В октябре Владимир Путин заявил, что вопрос строительства моста на остров Сахалин не снят с повестки дня. Глава государства признал, что это дорогая история. Однако добавил, что мост целесообразно строить там, где не развита дорожная сеть.

Путин поручил заняться кабмину проработкой вопроса о строительстве транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк в 2018 году. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 километров. Стоимость оценивается в 540,3 миллиарда рублей.

