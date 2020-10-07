Путин рассказал о планах строительства моста на Сахалин

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Владимир Путин заявил, что вопрос строительства моста на остров Сахалин не снят с повестки дня, передает ТАСС.

На встрече с лидерами парламентских фракций президент России подчеркнул, что этот проект важен и нужен.

"Не знаю, как там дальше нам удастся выстраивать эти коммуникации с японскими островами, но мост на Сахалин, конечно, имеет для нас очень важное значение", – сказал он.

Глава государства признал, что это "дорогая история". Однако добавил, что мост целесообразно строить там, где "не развита дорожная сеть – это север Хабаровского края".

Путин поручил заняться кабмину проработкой вопроса о строительстве транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк в 2018 году.

Проект может быть реализован в двух вариантах – мост или тоннель. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 километров.

Стоимость оценивается в 540,3 миллиардов рублей. Строительство рассматривается в проливе Невельского в самом узком его месте шириной примерно семь километров.