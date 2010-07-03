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Общество

02:53

Путин поручил представить предложения по проекту моста через Лену

общество экономика строительство

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Да, поручено представить предложения", – сказал он.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее написал в Facebook, что сегодняшний день план организации строительства инфраструктуры сформирован.

Также он заявил, что определен вариант прохождения трассы и проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость проекта оценили в 82,9 миллиарда рублей.

Предварительная дата завершения строительства – 2025 год. Предполагается, что проезд по нему сделают бесплатным для легковушек и платным для остальных категорий транспорта.

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что в Москве до 2023 года планируют построить 18 мостов.

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