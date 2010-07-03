Путин одобрил проект строительства моста через Лену – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет "Коммерсантъ".

"Ситуация созрела до реализации", – говорится в ноябрьской резолюции президента РФ на письмо главы региона Айсена Николаева, в котором он просит предусмотреть в бюджете средства на строительство.

По информации газеты, правительству уже поручено внести предложение Николаева на рассмотрение.

Примерная суммарная стоимость моста составляет 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. Основная часть средств – 54,2 миллиарда рублей – должны быть выделена из федерального (47,8) и регионального (6,4) бюджетов.

Предварительная дата завершения строительства двухполосного моста – 2025 год. Проезд по нему сделают бесплатным для легковушек и платным для всех остальных категорий транспорта.

Строительство моста через Лену отложили в 2014 году из-за того, что средства направили на строительство Крымского моста. В 2018 году проект попал в разработанный Минэкономики план развития инфраструктуры на 7 триллионов рублей.

До сих пор по всему течению Лены нет ни одного моста, кроме Осетровского в Иркутской области. Новый мост соединит Амуро-Якутскую ж/д магистраль, три федеральные трассы "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск".