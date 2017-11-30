Медведев заявил о честной победе на Олимпиаде в Сочи

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Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал ситуацию с лишением российских спортсменов медалей Олимпийских игр-2014 в Сочи из-за нарушения допинговых правил.

"Это была честная и абсолютно объективная победа, и никакие иностранные силы никогда нас не убедят в том, что все было сделано как-то не так. Все было достигнуто за счет усилий наших спортсменов и за счет той атмосферы поддержки, которая сложилась в тот период в Сочи", – цитирует премьер-министраРИА Новости.

Медведев отметил, что правительство России выступает против использования допинга. "У нас есть определенные проблемы с этим, и мы с этим будем бороться, что ни в коей мере не ставит под сомнение блестящий результат РФ на нашей зимней олимпиаде", – заявил он.

Ранее российские бобслеисты и скелетонисты, отстраненные от соревнований, обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором они просят помочь разрешить ситуацию с дисквалификацией.

После примененных санкций сборная Россия опустилась с первого на пятое место по числу медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В настоящее время у России в активе 22 медали, из которых десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых.