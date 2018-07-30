В ГД поддержали присвоение футболистам сборной России звания заслуженного мастера спорта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Решение Минспорта РФ присвоить футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта прокомментировал председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Наши игроки в этом году стали кумирами для миллионов болельщиков из всех стран мира. Все это полностью отражает одно из условий присуждения почетного звания "Заслуженный мастер спорта", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".
Депутат полагает, что выступление российских футболистов на турнире поспособствует популяризации спорта среди детей и молодежи.
Звания заслуженных мастеров спорта присвоили 19 футболистам сборной. Звания заслуженных тренеров России удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники – Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, уступив в серии послематчевых пенальти команде Хорватии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: