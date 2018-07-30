В ГД поддержали присвоение футболистам сборной России звания заслуженного мастера спорта

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Решение Минспорта РФ присвоить футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта прокомментировал председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Наши игроки в этом году стали кумирами для миллионов болельщиков из всех стран мира. Все это полностью отражает одно из условий присуждения почетного звания "Заслуженный мастер спорта", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".

Депутат полагает, что выступление российских футболистов на турнире поспособствует популяризации спорта среди детей и молодежи.

Звания заслуженных мастеров спорта присвоили 19 футболистам сборной. Звания заслуженных тренеров России удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники – Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, уступив в серии послематчевых пенальти команде Хорватии.