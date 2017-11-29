В Крыму прокомментировали планы Киева остановить строительство моста

29 ноября, 17:38
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский заявил, что Украина не сможет остановить строительство Крымского моста.
По его словам, Украина всегда пытается сделать то, что ей не по силам. "Могут ли они остановить приход зимы, остановить вращение Земли вокруг Солнца? Нет. Точно так же они не могут остановить Россию в ее праведных намерениях, связанных с тем, что она улучшает свою инфраструктуру и связывает Крымским мостом российский материк с российским полуостровом", – приводит слова Полонского RT. Он считает, что это лишь голословными попытками напомнить о себе и мнимом праве на республику.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что строительство Крымского моста нужно срочно остановить. Для этого необходимы новые санкции против России. По мнению Омеляна, из-за строительства ухудшается экономика Украины, поскольку уменьшается грузооборот в морских портах Бердянска и Мариуполя.
Мост свяжет Крым и Краснодарский край. В 2018 году по нему должны запустить автотранспорт, а в 2019-м – железнодорожный. Россияне смогут стать участниками голосования и выбрать название моста.
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