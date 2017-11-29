Мосгордума одобрила новые налоговые льготы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Стоимость патента на работу для иностранцев в Москве в 2018 году вырастет на 300 рублей – с 4,2 тысячи до 4,5 тысячи. Соответствующий закон приняла Мосгордума 29 ноября.
"Законопроект установит коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2018 год в размере 2,2242, что позволит установить стоимость патента на уровне 4,5 тыс. рублей", – цитирует руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова ТАСС.
Решение обосновано тем, что зарплата иностранных сотрудников сферы обслуживания территорий и торговли ниже, чем у россиян. При этом она характеризуется медленными темпами роста. Средняя зарплата в таких компаниях поднялась на 14 процентов с 2016 по 2018 год. Теперь она составляет 54 тысячи рублей в месяц против 47 тысяч ранее.
При этом стоимость патента не менялась в Москве два года, отмечается в пояснительной записке.
Кроме того городской парламент рассмотрел льготы по налогу на имущество, используемое в кинематогрфе и принадлежащее унитарным предприятиям или юридическим лицам, в которых государство владеет контрольным пакетом. Сборы снизятся на 97 процентов.
Изменения коснутся налогового периода с 1 января 2017 года. Льгота станет мерой поддержки развития отечественной кинематографии.
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