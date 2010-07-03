Госдума одобрила во втором чтении ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП по вине пьяных водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно законопроекту, за причинение тяжкого вреда здоровью нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сейчас – до четырех лет. В случае гибели человека возможно наказание от 5 до 12 лет лишения свободы против нынешних 2–7 лет.
Сроком от 8 до 15 лет накажут, если в аварии погибли двое и более лиц. На данный момент наказание за это составляет от 4 до 9 лет.
По мнению депутатов, сейчас закон не дает понять, насколько высок уровень общественной опасности таких преступлений. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен группой депутатов во главе с Андреем Исаевым от "Единой России".
Ранее в МВД предложили изымать автомобили у пьяных водителей. Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения.
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