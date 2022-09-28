Песков оценил сообщения о возможном переходе от СВО к КТО

Фото: ТАСС/Александр Река
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном переходе специальной военной операции (СВО) в режим контртеррористической операции (КТО).
По словам Пескова, ему неизвестно о подобных инициативах.
"Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны (Владимира Путина. – Прим. ред.)", – приводит слова пресс-секретаря ТАСС.
Вместе с тем Песков заявил, что сама по себе СВО будет продолжена, поскольку освобождены не все территории Донецкой Народной Республики.
"Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что территория ЛНР уже была полностью освобождена.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова на переговоры с Украиной. Вместе с тем цели спецоперации России по защите ЛНР и ДНР по-прежнему будут сохранены.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились
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