Речи об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников Кремля не идет – Песков

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что речи о тотальной и обязательной вакцинации от COVID-19 всех сотрудников администрации президента нет.

"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская вакцина от COVID-19 показала свою эффективность и безвредность. Президент подчеркнул, что российская вакцина зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

