В Госдуме предложили выдавать "первосентябрьский" капитал через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил предоставить родителям школьников возможность получать "первосентябрьский" капитал через портал "Госуслуги", сообщает Агентство "Москва".

По его словам, родители могли бы на сайте или в мобильном приложении "Госуслуг" загружать чеки, указывая расчетный счет или номер своей карты. В частности, это позволит избежать очередей.

"И тебе придут деньги, чтобы 1 сентября люди нормально отметили, чтобы был тортик и чай. И чтобы дети понимали: у нас праздник – День знаний", – сказал Чернышов в ходе пресс-конференции на тему: "Дорогие знания: В помощь родителям в России появится "первосентябрьский" капитал?"

Ранее Чернышов предложил ввести в России "первосентябрьский" капитал, который выплачивался бы родителям школьников для подготовки к началу учебного года.