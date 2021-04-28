Медведев заявил, что Москву необходимо разгружать от госслужащих

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва нуждается в "разгрузке" от чиновников, однако данный процесс должен быть тщательно проанализирован на предмет адекватности и своевременности затрат.
"Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги", – сказал Медведев в ходе прямого эфира VK Live в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что власти оставляют приоритет развитию социальных программ и медицины, выбирая между финансированием этих сфер и организацией переезда госслужащих из Москвы.
"Но я надеюсь, что настанут времена, когда мы сможем и эти задачи решать", – отметил Медведев.
Ранее Медведев объявил, что примет участие в онлайн-трансляции VK Live социальной сети "ВКонтакте" 28 апреля. В рамках 1,5-часового эфира зампредседателя Совбеза отвечает на вопросы интернет-пользователей, собранные в специальном сообществе социальной сети. Часть вопросов Медведев выбрал сам, рассказал помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.
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