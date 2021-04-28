Медведев заявил, что соцсети влияют на людей сильнее, чем СМИ

15:13
Фото: depositphotos/deagreez1
Социальные сети оказывают более сильное влияние на людей, чем средства массовой информации. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VK Live на площадке "ВКонтакте".
"Социальные сети влияют на людей по-разному, знаете, на кого-то влияют положительно, на кого-то, может, даже не вполне положительно. Но то, что они сыграли огромную роль вот в период противодействия пандемии и продолжают играть, – вне всякого сомнения", – отметил он.
Медведев добавил, что социальные сети нужно поблагодарить, поскольку без них многие задачи в период пандемии были бы нерешаемыми.
При этом есть и проблемы, в частности политического порядка, поскольку многие соцсети находятся в собственности крупных компаний, которые ведут свою политику, уточнил зампредседателя Совета безопасности.
"Средства массовой информации действуют на основе закона. А IT-гиганты, которым принадлежат социальные сети, мессенджеры, действуют в своем правовом поле, и это, наверное, не всегда справедливо", – отметил он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Ирина Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.
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