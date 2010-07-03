Чиновница уволилась после присяги мэра Белгорода под марш из "Звездных войн"

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова освободила занимаемую должность по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте органов местного самоуправления города.
Грекова уволилась после инцидента на присяге мэра Белгорода Юрия Галдуна. Новый градоначальник вышел на сцену под музыку из "Звездных войн", на что обратили внимание пользователи соцсетей.
По данным СМИ, именно Грекова отвечала за выбор музыки для церемонии присяги.
Между тем в пресс-службе администрации Белгорода заявили, что музыку из американского фильма поставили по ошибке. Управление культуры городской администрации отобрало для мероприятия фрагмент "Церемониального марша" Давида Тухманова. Звукооператор же поставил другую композицию, передает ТАСС.
В свою очередь, Грекова заявляла, что хотели поставить более современную музыку, однако не проверили, откуда был взят трек. Она добавила, что сама всегда выступает против "иностранщины".
В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из "Звездных войн"
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